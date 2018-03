Heinsberg.

Für Heinsberg sei es ein Novum, frohlockte Verdi-Gewerkschaftssekretär Martin Krupp in seiner Ansprache vor dem Rathaus der Kreisstadt. In der Vergangenheit, so ließ er über sein Megaphon die etwa 100 Streikenden wissen, hätten sich Mitarbeiterinnen aus den Kindertagesstätten noch nie so recht an Streikaufrufen beteiligen wollen, wenn es um die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen gegangen sei.