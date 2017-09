111 Flüchtlinge in einer Berufsausbildung

Im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen befinden sich derzeit 111 Flüchtlinge in Ausbildung. Allein im Jahr 2017 sind nach Angaben der IHK bereits 78 Ausbildungsverträge geschlossen worden – vor allem in der Gastronomie (40), in Wirtschaft und Verwaltung (18) sowie in den Bereichen Verkehr und Logistik (17) sowie Mechanik (14).

Die meisten Azubis mit Flüchtlingsstatus stammen demnach aus Afghanistan (19 Verträge), Albanien (18) und Syrien (15). Jeweils elf Verträge wurden mit jungen Menschen aus Guinea und Marokko geschlossen. Sieben der 111 Ausbildungsbeginner sind weiblich.