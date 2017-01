Einbrecher erbeuten hochwertigen Schmuck

Hückelhoven. Am Silvesterabend musste der Besitzer eines Hauses in Hückelhoven an der Moselstraße feststellen, dass bei ihm eingebrochen worden war. Das gesamte Haus war gründlich durchsucht worden, nachdem eine Schiebetüre und eine weitere Innentüre aufgebrochen worden waren.

Dem ungebetenen Besuch fielen laut Polizeibericht Schmuck, Bekleidung und Unterhaltungselektronik in die Hände. In Erkelenz gelangten Einbrecher durch die aufgebrochene Kellertüre in ein Einfamilienhaus an der Anton-Raky-Allee. Im Haus wurden alle Räume und Schränke durchsucht.

Die Beute: hochwertiger Schmuck und Armbanduhren. Einbrüche verzeichnete die Polizei auch in Heinsberg-Karken am Tichelkamp sowie in Waldfeucht-Haaren an der Straße Im Pölert. Einbruchversuche gab es in Hückelhoven-Ratheim an der Kirchstraße, im Wegberger Stadtgebiet an der Dalheimer Straße sowie im Übach-Palenberger Stadtteil Marienberg an der Straße „Im Winkel“.