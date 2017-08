Ein Tag auf dem Wassenberger Pilgerweg

Wassenberg-Ophoven. Zum Abschluss der Wallfahrtswoche in St. Mariä Himmelfahrt in Ophoven lädt die Pfarrei St. Marien am Sonntag, 3. September, nicht nur zur traditionellen Marientracht ein, sondern zu einem ganzen Tag auf dem Wassenberger Pilgerweg. Los geht‘s am Morgen um 7 Uhr an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Ophoven. Gegen 9 Uhr ist im Pfarrheim an der Kirche in Birgelen die Frühstückspause geplant.

Um 10 Uhr geht es von dort weiter in die Wassenberger Unterstadt, auch dort ins Pfarrheim. Hier ist die Ankunft für 11.45 Uhr geplant. Nach der heiligen Messe in St. Georg, gegen 12.30 Uhr ziehen die Pilger weiter nach Orsbeck. Gegen 13.30 Uhr sollen sie hier eintreffen und gegen 14 Uhr weiterpilgern Richtung Ophoven. Gegen 16 Uhr stehen hier in der Mehrzweckhalle Kaffee und Kuchen bereit.

Eine Stunde später beteiligen sich die Fußpilger dann zum Abschluss an der kurzen Marientracht in Ophoven. Ihr folgt die feierliche Abschlussmesse im Freien gleich neben der Wallfahrtskirche. Festprediger ist in diesem Jahr Pfarrer Heinz Philippen von St. Gereon Boslar. „Königlich“ (Offb 12, 1-10) ist das Thema des Tages überschrieben, zu dem er sprechen wird. Musikalisch gestaltet wird die Festmesse durch die Chöre der Pfarrei St. Marien Wassenberg.

„Man muss nicht den gesamten Weg zu Fuß mitgehen“, erklärt Martina Jansen, die den Pilgerweg zusammen mit ihrem Mann Karl-Heinz organisiert hat und dabei von den besuchten Gemeinden unterstützt wird. „An jeder Pausenstation kann man einsteigen.“

Bus trägt die Rucksäcke

Zudem werde der gesamte Weg von einem kleinen Bus begleitet, in dem Rucksäcke deponiert werden könnten oder der bei Bedarf auch Pilger aufnehmen könne.

Ein Unkostenbeitrag werde nicht erhoben, so Martina Jansen, da jeder Pilger selbst seine Getränke und seine sonstige Verpflegung mitnehmen müsse. In den Pausen werde Kaffee angeboten, in Ophoven dann auch Kuchen. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich bis zum 28. August, entweder in einem der Pfarrbüros von St. Marien oder per E-Mail: pilgerweg.wassenberg@aol.de.