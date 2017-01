Heinsberg-Oberbruch.

Die Festhalle in Oberbruch war Schauplatz eines gesellschaftlich relevanten Themas, das alle Beteiligten immer in besonderem Maße fordert: die Alzheimer-Erkrankung eines Menschen. Mit der Tragikkomödie „Honig im Kopf“ von Florian Battermann in der Inszenierung von René Heinersdorff führte das Ensemble des Theaters „Komödie am Altstadtmarkt“ aus Braunschweig den Verlust der Identität und Persönlichkeit und die Möglichkeiten und Grenzen der Begleitung durch Familie, Freunde und Mitmenschen in eindringlicher Weise auf.