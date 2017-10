Ein Pott-Krimi mit Humor und einem wahren Kern

Erkelenz-Lövenich. Mit der Gelsenkirchener Autorin Margit Kruse setzt die Raiffeisenbank Erkelenz ihre Kulturreihe fort. Am Dienstag, 7. November, liest Margit Kruse aus ihrem aktuellen Buch „Opferstock“, im Veranstaltungsraum der Bank in Erkelenz-Lövenich.

Beginn ist um 18.30 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 6 Euro sind ab sofort in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Erkelenz erhältlich. Margit Kruse wurde zum Buch „Opferstock“ durch den öffentlichen Brief des Jesuiten Klaus Mertens von Anfang 2010 inspiriert. Dieser Brief gab den Anstoß für eine bundesweite Diskussion um Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche.

Eine Vielzahl von Opfern brach ihr Schweigen und tausend Betroffene in Deutschland stellten einen Antrag auf Entschädigung. Dennoch fanden viele nicht den Mut, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Margit Kruse greift dieses Thema in „Opfer-stock“ auf.

Seit einem katholischen Sommerferienlager im Bergischen Land trägt einer von vier Freunden aus Gelsenkirchen-Ückendorf ein dunkles Geheimnis mit sich. Der Pfarrer Josef Wolzenburger wird tot in der Sakristei aufgefunden. Ein Freund des Opfers, Jens Eigenhardt, vermutet einen Racheakt und will dem Mord auf den Grund gehen. Dabei erhält er – eher zufällig – Hilfe von Margareta Sommerfeld, die dem Ermitteln eigentlich abgeschworen hat.

Kruse lässt in ihrem neuen Krimi ein ernstes Thema anklingen, in dem neben den Ereignissen im Ferienlager auch die Opfer-Täter-Rolle im Zentrum der Handlung steht. Humorvoll betrachtet sie zugleich die Bewohner von Ückersdorf, die Ermittlerin Sommerfeld schnell ans Herz wachsen.

Kruse wurde vor allem durch ihre Revier-Krimis „Eisaugen“, „Zechenbrand“, „Hochzeitsglocken“ und „Rosensalz“ bekannt. Neben zahlreichen Beiträgen in Anthologien hat sie bislang elf Bücher veröffentlicht und war 2009 für den Literaturpreis Ruhr nominiert.