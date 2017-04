Ein Kreuzweg für die Jugend Letzte Aktualisierung: 2. April 2017, 09:32 Uhr

Wegberg. Für Jugendliche der Pfarrei St. Martin Wegberg findet am Freitag, 7. April, 19.30 Uhr, ein Kreuzweg statt. Jedes Jahr werden andere Kirchen und Kapellen der Pfarrei mit diesem Jugend-Kreuzweg besucht, daher findet er in diesem Jahr in der Kapelle in Kipshoven statt (An der Kapelle 4).