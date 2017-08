Selfkant-Saeffelen.

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt in den vergangenen Herbstferien stand dieses Mal in den Sommerferien bei der katholischen Jugendarbeit Alte Schule Höngen wieder eine Ferienfreizeit mit Pferden auf dem Programm. Und die Möglichkeit dazu gibt‘s quasi gleich um die Ecke auf dem Hof von Andrea Plümäkers, die in Saeffelen mit ihren drei Therapiepferden arbeitet.