Ein einmaliges Mandolinenkonzert in der Myhler Kirche

Wassenberg. Die Veranstalter versprechen „ein Konzert in der Kirche in der Wassenberger Oberstadt, das es so noch nicht gegeben hat“.

Zu einem Konzert der Mandolinenspielschar Myhl unter der Leitung von Martin Wallraven lädt der Förderverein der Katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt am Sonntag, 26. November, 17 Uhr, ein.

Die Zuhörer erwartet die ganze Bandbreite des Orchesterrepertoires. Gespielt werden Stücke, die so noch nie in der Kirche gespielt wurden – von einem Medley für Zupforchester („The Pirates of Zimmer“) über den Klassiker von John Miles („Music“) bis hin zum Evergreen von Paul Simon („The Sounds of Silence“).

Dabei wird der Klangkörper des Orchesters, der im Wesentlichen aus Mandolinen, Mandolen und Gitarren besteht, auch mitunter durch Percussion und Schlagzeug unterstützt. „Die Konzertbesucher dürfen sich auf ein lebendiges Programm freuen“, betonen die Veranstalter. Der Eintritt ist frei.