Heinsberg.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heinsberg hat einen Brandschutzanhänger beim Kindergartenfest in der Kindertagesstätte Magdeburgerstraße in Heinsberg in Empfang genommen. Die Ausstattung erleichtert der Feuerwehr die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe, über die Verhütung von Bränden zu informieren.