Erkelenz - Eifelverein Erkelenz lädt ein zu Wanderung durch das Hohe Venn

Erkelenz. Zu einer erlebnis- und abwechslungsreichen gut 17 Kilometer langen Wanderung startet die Ortsgruppe des Eifelvereines Erkelenz am Sonntag, 25. März, um 9 Uhr ab Rondell am Ziegelweiherpark neben dem Hotel am Weiher, Nordpromenade 7 in Erkelenz. Etwa sechs Stunden soll die Wanderung – inklusive Pausen – dauern.

Wildromantisch geht’s entlang an Weser, Eschbach, Steinbach, durchs Kutenhart-Venn zur Wüstung Reinhartshöfe. Die ursprüngliche Landschaft in diesem Vennbereich kann den Tag für die Wandernden in einen genussvollen Urlaubstag verwandeln. Wandergäste sind herzlich willkommen. Da es durch das Hohe Venn geht, sind hohe Wanderschuhe mit gutem Profil von großem Vorteil. Bitte an ausreichende Trinkflüssigkeit und dem Wetter entsprechende Kleidung denken.

Nach gut der Hälfte der Wanderung erfolgt eine Picknickpause aus dem Rucksack. Nach der Wanderung eine gemütliche, fakultative Einkehr. Die Anfahrt zum Wanderstartpunkt erfolgt gegen geringe Kostenbeteiligung in Fahrgemeinschaften. Die Wanderung führt Wanderführer Detlef Püttmann, Telefon 02431/81800.