Hückelhoven-Kleingladbach - Ehrenzeichen für engagierte Feuerwehrleute

Hückelhoven-Kleingladbach. Zum jährlichen Stadt-Kameradschaftsabend konnte der Leiter der Feuerwehr, Sven Lange, eine große Schar an Feuerwehrleuten nebst Begleitung zum zweiten Mal in der Mehrzweckhalle Kleingladbach begrüßen. Bei einem bunten Rahmenprogramm mit Darbietungen sowie Tanz und Musik konnten die Feuerwehrleute den Abend mit ihren Partnern genießen.

In diesem festlichen Rahmen wurden zudem langjährige Einsatzkräfte durch den Hückelhovener Bürgermeister Bernd Jansen, Kreisbrandmeister Klaus Bodden und Sven Lange mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des NRW-Innenministers in Silber und Gold sowie der Ehrennadel des Feuerwehrverbandes NRW ausgezeichnet.

Die Ehrungen für 25- und 35-jährige aktive Feuerwehrzugehörigkeit nahm der Bürgermeister vor. Das Ehrenzeichen in Silber erhielten für 25 Jahre Stefanie Merkens und Andreas Egger (Löscheinheit Hückelhoven), Markus Königs (Löscheinheit Doveren) und Björn Mehrens (Löscheinheit Ratheim).

Das Ehrenzeichen in Gold erhielten für 35 Jahre Hermann-Josef Königs und Willi-Gerd Weirowitz (beide Löscheinheit Hilfarth) sowie Bernhard Rütten (Löscheinheit Ratheim) und Theodor Peters (Löscheinheit Rurich).

Kreisbrandmeister Bodden überreichte die Ehrennadel des Feuerwehrverbandes NRW: Für zehn Jahre Zugehörigkeit wurde die Ehrennadel in Bronze an Axel Sieberichs (Löscheinheit Hückelhoven), Daniel Nobis (Löscheinheit Hilfarth), André Steinebach, Linus Tabellion (Löscheinheit Kleingladbach), Thomas Jodocy (Löscheinheit Ratheim) verliehen. Für 40 Jahre wurde die Ehrennadel in Silber an Udo Degenkolb, Hans Josef Esser, Jürgen Lieck (Löscheinheit Ratheim), Heribert Görtz (Löscheinheit Doveren), Wilhelm Schmitz (Löscheinheit Kleingladbach) sowie Heinz-Josef Moll (Löscheinheit Brachelen) überreicht.

Auch die älteren Kameraden wurden für ihre Treue zur Feuerwehr ausgezeichnet. Für stolze 50 Jahre Zugehörigkeit wurden die Ehrennadel 50 in Gold an Karl-Heinz Cohnen (Löscheinheit Hückelhoven) verliehen. Durch den Leiter der Feuerwehr wurden mit der Ehrennadel der Freiwilligen Feuerwehr Hückelhoven in Silber Josef Scholl (Löscheinheit Doveren) sowie die Ehrennadel in Bronze an Josef Moll (Löscheinheit Baal) ausgezeichnet. In die Ehrenabteilung überstellt wurden durch Sven Lange die Feuerwehrkräfte Richard Rütten, Bernd Rütten sowie Roland Sieben (alle von der Löscheinheit Ratheim).