Hückelhoven - Ehrenamtsfest: Engagierte Bürger können vorgeschlagen werden

Hückelhoven. Die Stadt Hückelhoven möchte auch in diesem Jahr die Ehrenamtler besonders würdigen. Dazu findet am Freitag, 29. Juni, die siebte Auflage des Ehrenamtsfestes statt.

Möglich sind auchMehrfachnennungen Da jeder Verein oder jede Institution auch mehrere Vorschläge einreichen kann, sind nach Angaben der Stadt Hückelhoven auch Mehrfachnennungen möglich. Einsendeschluss ist der 15. April. Im Mai werden die Einladungen an die Ehrenamtler verschickt. Das Ehrenamtsfest der Stadt Hückelhoven findet im „Haus am See“ in Ratheim statt und versteht sich als fröhliches, ungezwungenes Beisammensein von Menschen, die sich für andere einsetzen.

Mit diesem Fest möchte die Stadt Hückelhoven all denjenigen „Danke“ sagen, die sich in ihrer Freizeit besonders für die Menschen in der Stadt engagieren. „Gerade in einer Stadt wie Hückelhoven mit seinen vielen unterschiedlichen Vereinen, Organisationen und Institutionen würde ohne Ehrenamtler vieles nicht möglich sein“, heißt es aus dem Rathaus. „Das Engagement eines jeden Einzelnen trägt zum Erfolg des Ganzen entscheidend bei. Wer kennt einen engagierten Bürger? Wer hätte es einmal verdient, aufgrund seines Engagements von der Stadt eingeladen zu werden? Insgesamt können bis zu 300 Ehrenamtler beim großen Fest dabei sein.“

Bevorzugt werden nach Angaben der Stadtverwaltung vorgeschlagene Personen, die in den vergangenen drei Jahren nicht am Ehrenamtsfest teilgenommen haben. Sollten mehr Vorschläge eingehen, entscheidet das Los über die freien Plätze. „Sollten aus Kapazitätsgründen tatsächlich einige nicht am Fest teilnehmen können, so ist diesen Personen die Teilnahme am Fest im nächsten Jahr sicher“, heißt es.

Vorschläge bis 15. April

Vorgeschlagen werden können alle Ehrenamtler ab 16 Jahren, die sich in Hückelhoven engagieren, unabhängig vom Zeitaufwand für ihre Tätigkeit. Bis zum 15. April können die Vorschläge gemacht werden. Dazu gibt es einen Meldebogen auf der Homepage der Stadt Hückelhoven. Dort können die Vorschläge direkt online eingereicht oder ein Anmeldebogen heruntergeladen werden. Weitere Informationen sind ebenfalls der Homepage zu entnehmen.