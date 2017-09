Von der Priesterweihe bis zum Laisierungsverfahren

Als ältester von fünf Söhnen ist der am 18. Mai 1965 in Düren geborene Gottfried Maria Graaff in Vettweiß-Kettenheim auf einem Bauernhof aufgewachsen und hat 1984 am Gymnasium in Zülpich das Abitur gemacht. Im gleichen Jahr begann Graaff das Studium der Theologie und der Philosophie in Bonn, 1986 hat er es für ein Jahr in Mainz und danach für zwei Semester in Port Harcourt in Nigeria fortgesetzt, um es 1989 in Bonn mit dem Diplom abzuschließen.

Das folgende Jahr hat er als Jahrespraktikant in Mönchengladbach-Odenkirchen in den Pfarren St. Laurentius und St. Michael gearbeitet. Danach erfolgte 1990 der Eintritt ins Priesterseminar, am 2. Dezember 1990 die Weihe zum Diakon und am 28. September 1991 die Priesterweihe im Aachener Dom.

Während der Seminarzeit war Gottfried Maria Graaff seelsorglich angebunden in den Pfarren St. Konrad und St. Philipp Neri in Aachen Vaalserquartier. Im Anschluss an die Priesterweihe schickte ihn der damalige Aachener Bischof Hemmerle in die Krefelder Innenstadt als Kaplan an St. Stephan. 1993 wurde er Kaplan an St. Elisabeth.

Nach seiner Verabschiedung in Krefeld besuchte er für ein halbes Jahr die Priesterschule der Fokolarbewegung südlich von Florenz, der er seit 1994 angehört. Zum Palmsonntag 1997 hat er dann in der Weggemeinschaft Rödingen seine zweite Kaplanstelle – neben dem Studium der Sozialarbeit an der Fachhochschule in Düsseldorf – absolviert. Nach der Diplomprüfung hat Graaff am 19. November 2000 das Pfarramt – in solidarischer Gemeindeleitung mit Pfarrer Rolf Hannig – in den Pfarreien der heutigen GdG Gangelt übernommen. Nach seiner Ernennung zum Dekan der Region Heinsberg am 11. November 2010 kam im Januar – ebenfalls als Pfarrer in solidum – Daniel Wenzel in die GdG Gangelt. Von 2013 auf 2014 war Graaff zusätzlich anderthalb Jahre Pfarradministrator in der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven.

Am 23. August 2015 wurde er in der GdG Gangelt und der Region Heinsberg verabschiedet und ist an die Schurzelter Straße in Aachen gezogen, um in einem Sabbatjahr eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten an der Paracelsus-Schule zu machen.

Am 1. Januar 2017 wurde das Laisierungsverfahren für Gottfried Maria Graaff auf den Weg gebracht. An dessen Ende wird ihn der Papst von seinem Gelöbnis befreien.