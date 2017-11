Wassenberg-Effeld.

Der Effelder Theaterverein Almenrausch hat mit großem Erfolg an drei Tagen die Komödie „Männer sind auch nur Menschen“ von Uschi Schilling in der Effelder Bürgerhalle aufgeführt. Zahlreiche Besucher nahmen dabei an allen Tagen in der Festhalle Platz. Ein Großteil des Erlöses aus der Veranstaltung ging auch in diesem Jahr an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe.