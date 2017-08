Wassenberg.

Eine, die alle so gerne als Dauergast auf dem Schlemmer-Markt Rhein-Maas in Wassenberg sehen, fehlte ausgerechnet beim Silberjubiläum drei Tage lang: die Sonne. Erst am Sonntag zeigte sie sich. „Schönes Wetter ist schöner!“, stellte da am Ende auch Sternekoch Rainer Hensen aus Randerath fest, der sich wie der Markt selbst ebenfalls zum 25. Mal in Wassenberg präsentierte.