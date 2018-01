Heinsberg.

An der Martin-Luther-Straße in Hückelhoven betreibt sie den Familienbetrieb „Blumen und Geschenke Tennesch“ bereits in dritter Generation. Jetzt hat Floristmeisterin Kristina Hommers ein zweites Geschäft an der Hochstraße 64 in Heinsberg, gleich am Anfang der Fußgängerzone, eröffnet.