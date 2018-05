Heinsberg - Drei überlebensgroße Schwäne auf dem Lago Laprello

Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Die Prospex gGmbH ist eine Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung und wurde 1995 in Trägerschaft der Katharina Kasper ViaNobis GmbH und der Lebenshilfe Heinsberg gegründet. An drei Werkstattstandorten in Heinsberg, Erkelenz und Geilenkirchen sowie an fünf Außenstellen bietet Prospex mehr als 320 Werkstattbeschäftigten vielfältige Chancen zur beruflichen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben an.