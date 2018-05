Erkelenz - Drei Shows in nächster Session: Platz für 1200 Stunk-Fans

Erkelenz. Die alternativen Karnevalisten von Stunk-Erkelenz bereiten sich bereits die kommende Session vor und starten am Freitag, 25. Mai, ab 16 Uhr, den Vorverkauf für die Stunk-Shows im Jahr 2019.

An drei Abenden Anfang des Jahres wird aus der Erkelenzer Stadthalle wieder das Hauptquartier des Erkelenzer Stunks.

„Wir freuen uns sehr, dass wir im kommenden Jahr drei Shows spielen können – damit haben wir Platz für 1200 jecke Stunk-Fans“, sagt Stunk-Präsident Wolfgang Klein. In diesem Jahr konnte das Team wegen der kurzen Session nur zwei – restlos ausverkaufte – Termine anbieten; 2019 geht der Stunk am 26. Januar sowie 1. und 2. Februar über die Bühne.

Tickets für die Shows sind ab dem 25. Mai online erhältlich. „Wir gehen jetzt schon ins achte Stunk-Jahr“, erzählt Präsident Wolfgang Klein, „damit hätte keiner von uns am Anfang gerechnet. Aber wir haben nach wie vor großen Spaß am Stunk und viele Ideen!“ Dabei setzen die alternativen Karnevalisten auf die bewährte Mischung aus lokalen, regionalen und weltweiten Themen, die in Stunk-Manier aufs Korn genommen werden.

In diesem Jahr begeisterte das Ensemble seine Besucher unter anderem mit der Einführung des Videobeweises bei den Rosenmontagszügen im Kreis Heinsberg, mit einem karnevalistischen Prinzenverleih in Zeiten des Prinzenmangels und mit neuen Konzepten für die zahlreichen Abendmärkte in der Region.

Mit dabei sind auch 2019 wieder der komplett weibliche Elferinnenrat sowie die große Stunk-Band, die für den passenden Sound sorgt. „Stunk ist nicht nur der etwas andere Blick auf den Karneval, sondern auch eine der größten Bühnenshows, die hier in der Region entstehen“, freut sich Organisator Dominik Mercks vom Erkelenzer KulturGarten, der Stunk-Erkelenz produziert.

Unter www.stunk-erkelenz.de sind Karten ab dem 25. Mai zum Preis von 19,50 Euro (ermäßigt 12,50 Euro) inklusive Vorverkaufsgebühr erhältlich.