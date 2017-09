Wassenberg-Orsbeck.

Auf vollen Touren laufen die Vorbereitungen beim Rurauen-Theaterverein für die traditionellen drei jährlichen Theateraufführungen in der Orsbecker Mehrzweckhalle. In diesem Jahr wollen die tüchtigen Akteure des Vereins ihr Publikum am 20.,21. und 22. Oktober mit der Aufführung von Erich Kochs „Drei Damen und ein toter Kater“, einem Lustspiel in drei Akten, zum Lachen bringen.