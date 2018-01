Don Kosaken sind zu Gast in der Wegberger Pfarrkirche St. Martin Letzte Aktualisierung: 17. Januar 2018, 14:33 Uhr

Wegberg. Im Rahmen ihrer Europatournee 2017/18 gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken mit einem festlichen Konzert am Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Peter und Paul am Rathausplatz in Wegberg.