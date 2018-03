Heinsberg.

Rund 60 Zuschauer zeigten Interesse an einem besonderen Filmangebot im Roxy-Kino in Heinsberg. Der Regisseur und Kameramann Vilas Rodizio und Christoph Kalinowsky vom Filmtheater Roxy präsentierten den Dokumentarfilm „Tibet – Eine Reise zu Buddhas Erben“. Ein Film, der den Regisseur in ein Land hoch oben im Himalaja führte, aus dem er eindrucksvolle Bilder und Geschichten mitbrachte.