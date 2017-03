Wegberg.

Zum Ortsgruppentag hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wegberg in die Cafeteria des Grenzlandringbades in Wegberg eingeladen. Wahlen standen zwar nicht an, aber Jubilare sollten geehrt werden. Eine erfreuliche Aufgabe für den Leiter der Wegberger Ortsgruppe, Norbert Mertens.