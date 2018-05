Heinsberg-Oberbruch - Diszipliniert und mit viel Begeisterung beim Kinderfußballtag

Heinsberg-Oberbruch. Die Sporthalle Grebben war am Vormittag in fester Hand von 14 Schülern der Pestalozzischule Oberbruch. Vier Stunden lang absolvierten die Jungfußballer der Schulfußball-AG des Caritasverbandes für die Region Heinsberg e.V. im Rahmen des dritten Kinderfußballtages ein professionelles Training unter Werner Nefgen, dem Gründer und Leiter der Dürener Fußballschule, und Jürgen Holländer, dem Schulsozialarbeiter der Pestalozzischule.

Holländer hat die Schulfußball-AG als ein Angebot der Schulsozialarbeit vor drei Jahren ins Leben gerufen. Seitdem repräsentiert das Team unter seiner Leitung die Pestalozzischule Oberbruch bei sportlichen und gesellschaftlichen Anlässen.

Eine besondere Überraschung

Unter dem diesjährigen Motto „Kinder stark machen“ wurden „seine“ Nachwuchskicker in den verschiedensten Trainingsbereichen gefordert, mussten Pässe, Dribbeltechniken und Torschüsse üben, Bälle annehmen und abspielen sowie versuchen, bestmöglich mit und gegen den Ball zu arbeiten. Den abschließenden Höhepunkt bildete ein Mini-Turnier, für das die erschöpften Spieler noch einmal sämtliche Reserven mobilisieren mussten. Diszipliniert und mit viel Begeisterung waren sie alle von der ersten bis zur letzten Minute bei der Sache und befolgten mit viel Eifer genauestens die Anweisungen ihrer Trainer Nefgen und Holländer.

Kurz vor Ende des Profitrainings gab es für die Nachwuchskicker noch eine ganz besondere Überraschung: Denn Dimitroula Kakargia vom Antiquitätengeschäft „DK-Antik“ aus Baal, die dem Training eine Weile zugeschaut hatte, versprach, der gesamten Mannschaft einen kompletten Langarm-Trikotsatz mit vollständiger Individualisierung samt Schienbeinschonern und Torwartzubehör zu spendieren. Daraufhin brachen die jungen Fußballer in lautes Jubelgeschrei aus und dankten Dimitroula Kakargia mit ihrem dreifachen „Pestalozzi“-Schlachtruf.

Auch Jürgen Holländer freute sich sichtlich: „Nun haben wir zwei Trikotsätze, einen kurzen und langen, und verfügen somit über eine vernünftige Ausstattung, mit der wir für die anstehenden Herausforderungen bestens vorbereitet sind.“

Die Schulfußball-AG, welche jeden Freitag in der Zeit von 11.45 bis 13.15 Uhr in der Sporthalle in Grebben trainiert, liegt Holländer sehr am Herzen, zumal deren Teilnehmer familiäre Wurzeln aus zehn unterschiedlichen Nationen haben. Als internationale Truppe lege die Mannschaft um Kapitän Jona Handanovic seit langem ein vorbildliches, respektvolles und vor allem faires Auftreten an den Tag, worauf Jürgen Holländer besonders stolz ist.

Die Leitung der AG stellt jedoch nur einen kleinen Teil seiner umfangreichen Tätigkeit an der Pestalozzischule Oberbruch dar. Als Schulsozialarbeiter berät er Schüler, Erziehungsberechtigte und pädagogisches Fachpersonal in verschiedenen Situationen. Auch der regelmäßige Austausch mit dem Stadtjugendamt Heinsberg sowie verschiedenen Behörden und Hilfsnetzwerken gehört zwecks Abwehr potenzieller Kindeswohlgefährdungen zu seiner täglichen Arbeit.

Ferner zeichnet er seit zwei Jahren für das komplette Schulobstprogramm der Pestalozzischule verantwortlich, bietet täglich während beider Hofpausen und bei jedem Wetter ein (sport-)pädagogisches Freizeitangebot an und koordiniert zahlreiche Projekte zu Thematiken der Integration, Prävention sowie Deeskalation.

Reichhaltiges Mittagessen

Gemeinsam mit dem Unternehmen FutureSports, das die Kinderfußballtage seit Jahren deutschlandweit initiiert, sowie mittels Hilfe zahlreicher hiesiger Sponsoren hat Holländer nunmehr bereits im dritten aufeinanderfolgenden Jahr einen solchen Kinderfußballtag an der Pestalozzischule Oberbruch realisieren können.

Am Ende händigte er jedem Spieler für dessen erfolgreiche Teilnahme am diesjährigen Kinderfußballtag eine persönliche Urkunde aus. Als weitere Überraschung spendierte er „seinen Jungs“ im Anschluss ein reichhaltiges Mittagessen mit Pommes, Currywürsten und einem riesigen Eis in Form eines Fußballstadions in der Pestalozzischule. Danach durften die Kinder bis 16 Uhr im Fachbereich Schulsozialarbeit Kicker, Billard und Air-Hockey spielen.

Am Ende des Tages waren sich alle einig, dass dies ein besonderes Ereignis war, das man definitiv wiederholen wolle.