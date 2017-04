Dirk Esser leitet künftig die Fußballabteilung Von: agsb

Heinsberg-Dremmen. Beim TuS Rheinland Dremmen bleibt man optimistisch. Nach dem sportlichen Abstieg der ersten Mannschaft in der Spielzeit 2013/14 aus der Landesliga, stoppte das neue Team den freien Fall mit Rang acht. In der folgenden Spielzeit 2015/16 wurde sogar Rang sieben in der Bezirksklasse erreicht. In dieser Saison ist jedoch der Wurm drin.