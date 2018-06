Heinsberg-Dremmen - Diesmal ist ein kleiner Spatz der Star an der Marienschule

Heinsberg-Dremmen.

Die Kinder haben Müllsäcke und Greifzangen dabei. Eigentlich sind die Vögel ihr Thema. Aber an diesem Tag geht es um Müll. Denn Müll sei schlecht für die Tiere in dem kleinen Wäldchen hinter der Marienschule in Dremmen. Neun Kinder aus der vierten Klasse sind dort mit Willi Wählen, dem ehrenamtlichen Leiter der Vogelkunde-AG, unterwegs.