Diese Künstlerinnen arbeiten mit Objekt und Objektiv Letzte Aktualisierung: 14. November 2017, 14:46 Uhr

Erkelenz. „Altes und Neues“ – so deklarieren die beiden Künstlerinnen Christa Hammermeister und Renata Scherra in der Galerie des Förderkreises ProArte in Erkelenz, Franziskanerplatz 6, ihre Ausstellung von Freitag, 17. November, bis Sonntag, 10. Dezember.