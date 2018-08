Heinsberg-Dremmen - Diese 104-Jährige war mit 99 noch ein gefragtes Modell

Heinsberg-Dremmen.

Das hat es im Marienkloster in Dremmen noch nicht gegeben, zumindest nicht in der Zeit, die Ute Timm als Leiterin dieser Pflegeeinrichtung zurückverfolgen kann: Am Montag, 27. August, wird hier mit Erna Peters eine Bewohnerin stolze 104 Jahre alt. „Ach, ich bin doch ´ne alte Schachtel“, lacht sie im Gespräch mit unserer Zeitung.