Wassenberg-Orsbeck.

„Terrassenüberdachung und Spendentafel können sich sehen lassen“ – so lautete das Fazit bei der Vorstellung der neuen Überdachung der Vereinsheim-Terrasse des 1. FC Wassenberg-Orsbeck. Diese fand auf der Sportanlage an der Weilerstraße in Orsbeck statt und zog einen geselligen Nachmittag nach sich.