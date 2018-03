Ein Wochenende mit vielen Aktionen

Das Wochenende Samstag, 17., und Sonntag, 18. März, steht in Wassenberg ganz im Zeichen des Glücks. Am 17. März werden die Glücksorte offiziell vorgestellt. Um 11 Uhr kommt Glücksexperte Leo Bormanns dafür in das Naturpark-Tor am Pontorsonplatz.

Zudem werden auch einige Wassenberger erzählen, warum sie einen Glücksort nominiert haben. Am 18. März folgen mehrere Glücksaktionen von 10 bis 16 Uhr im Naturpark-Tor. 11 Uhr: Glücksführung ins Judenbruch mit Walter Bienen. 13 Uhr: Glücksführung in den Gartenpark mit Therese Wasch. 11 bis 15 Uhr: Kreative Glückskinderaktionen mit Elke Emmanuel vom Kreativ-Atelier Farbklecks.

Die Führungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.