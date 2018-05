Selfkant-Millen.

Wenn in Millen Kirmes gefeiert wird, dann kribbelt es besonders den Hobby-Spielmannsleuten in den Fingern. Traditionell formieren sich nämlich zur Kirmes einige Spielmannsleute am Kirmesmontag und führen den Klompenfestzug am Nachmittag an – natürlich auf Klompen. Der Klompenfestzug ist ein Stück Heimatgeschichte.