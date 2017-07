„Die taffen Giraffen“ haben beim Bubble-Ball die Nase vorn

Heinsberg. „Die taffen Giraffen“ sicherten sich den Sieg beim diesjährigen Turnier anlässlich des „BC Bubble Tags“ des Oberbrucher BC 09. Im Finale schlugen sie den Titelverteidiger, die „Hero´s“ mit 1:0.

Das Spiel um Platz drei gewannen die Spieler vom „Nudisten FC“ gegen „Die 3 Lustigen 4“ mit 2:1. Insgesamt waren auch bei diesem dritten Turnier wieder 16 Mannschaften in vier Gruppen beteiligt. „Im nächsten Jahr findet das Turnier wieder statt“, erklärte Organisator Alex Kniebel. „Wir überlegen gerade, das gleiche Turnier am Jahresende oder Anfang 2018 in einer Turnhalle in Oberbruch zu veranstalten.“