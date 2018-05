Die SPD fordert ein Umweltamt für Erkelenz Von: Helmut Wichlatz

Letzte Aktualisierung: 24. Mai 2018, 14:37 Uhr

Erkelenz. In zwei Anträgen setzt sich die SPD für eine stärkere Gewichtung des Umweltschutzes in Erkelenz ein. Die Ratsfraktion hat einen Antrag eingebracht, in dem sie die Zusammenlegung des Referats für Klimaschutz und des Baubetriebs- und Grünflächenamts zu einem Umweltamt fordert.