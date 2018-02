Kreis Heinsberg - Die SPD-Basis im Kreis Heinsberg ist gespalten

Kreis Heinsberg.

In der Frage, ob die SPD in eine Große Koalition auf Bundesebene einsteigen soll, ist die Partei tief gespalten. Während die einen Mitglieder die SPD in der Verantwortung sehen, die Politik im Bund zu gestalten, befürchten die anderen, dass die Sozialdemokratie in einer erneuten Groko weiterhin schweren Schaden nimmt.