Erkelenz.

„Ich war dann mal weg“. So lautete der Titel der musikalischen Pilgerreise des Lövenicher Ritters Arnold von Harff, zu der der Heimatverein der Erkelenzer Lande in die Leonhardskapelle eingeladen hatte. In elf musikalischen Stationen hatten die in Brühl geborene Sängerin Maria Jonas und der aus dem Irak stammende Musiker Bassem Hawar die Pilgerfahrt von Harffs aufgearbeitet.