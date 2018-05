Erkelenz. Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung Drogen gefunden. Zuvor hatten aufmerksame Zeugen der Polizei einen Hinweis auf einen 27-jährigen Mann aus Erkelenz gegeben, der mit Betäubungsmitteln handele, teilte die Pressestelle der Polizei mit. Ermittlungen der Kriminalpolizei Erkelenz bestätigten diesen Verdacht, so dass das Amtsgericht Mönchengladbach einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung des 27-Jährigen in Terheeg ausstellte.

Am Dienstag, 17. April, fand die Durchsuchung statt, bei der „die Polizeibeamten Marihuana und Amphetamine in nicht geringen Mengen“ fanden und sicherstellten. Zudem befanden sich in der Wohnung mehrere Waffen, die ebenfalls sichergestellt wurden. Der 27-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.