Erkelenz-Gerderhahn - Die Karnevalsgesellschaft Gerderhahn wird jeck

Erkelenz-Gerderhahn. Die Karnevalsgesellschaft Gerderhahn hat ihr Dreigestirn der Session 2018 bereits proklamiert: Prinz Frank II. (Glahn), Bauer Jochen (Feiter) und Jungfrau Konztanze (Konstantin Kley) übernehmen die Narrenherrschaft und starten nun mit der Prunksitzung in die Session.

Bei dieser wirken am Samstag, 20. Januar, 19.11 Uhr, in der Mehrzweckhalle mit: Die Rednerin Anne Vogd aus Köln, Bauchredner Jens Meyers und „Willi und Ernst“. Für die musikalische Unterhaltung sorgen „Solala“ aus Klinkum, „Hätzblatt“ und „Tacheles“ aus Köln. Ebenfalls dabei ist die Funkengarde Erkelenz. Karten gibt es bei Willi Feiter, In Gerderhahn 107, Telefon 02431/2617.

Am Samstag, 27. Januar, 15.11 Uhr, findet das Kinderfest in der Mehrzweckhalle statt. Dazu werden neben den kleinen Gerderhahner Akteuren auch einige auswärtige Auftritte erwartet. Vor allem stehen viele Spiele mit den kleinen Gästen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.