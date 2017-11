Hückelhoven.

„Jecken los, wir feiern 33 Jahre ganz groß“ − so lautete das Motto der Hückelhovener Karnevalsgesellschaft bei der Sessionseröffnung am Elften im Elften. Es wurde auch das Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet, über das im Vorfeld viel spekuliert wurde: Die Gruppe der Jubiläumsprinzen steht in diesem Jahr an der Spitz der KG.