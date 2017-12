Wassenberg - Die DJK Wassenberg sucht neue Übungsleiter

Wassenberg. Die DJK Wassenberg ist der größte Sportverein in Wassenberg. Sehr viele Bereiche des Breitensports für fast alle Altersgruppen sind im Angebot des Vereins vertreten.

Vom Mutter-Kind-Turnen über Kampfsport, Bokwa und Leichtathletik bis zum Gesundheits- und Seniorensport. Durch langjährige Kooperationen mit der AWO-Kindertagesstätte Wassenberg und dem Familienzentrum Steinkirchen können die Kinder schon sehr früh für den Sport bei der DJK gewonnen werden.

Und so soll es auch in Zukunft weitergehen. So alt wie die DJK ist, fast 40 Jahre, so lange sind auch schon einige Übungsleiter tätig. Hier möchte sich die DJK verjüngen, um sich damit für die Zukunft zu rüsten. Gesucht werden dafür Übungsleiter aus dem Bereich Gesundheitssport. Schon länger nicht besetzt ist eine Stelle als Übungsleiter beim Ballsport (Basket- oder Volleyball).