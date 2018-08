Heinsberg-Randerath.

Als Stefan Schüssler Ende 2017 als Ehrenamtspreisträger des Fußballkreises Heinsberg ausgezeichnet wurde, konnte er noch nicht ahnen, was da in 2018 auf ihn zukommen würde. Im Frühjahr flatterte vom DFB eine Einladung zur Sportschule Hennef ins Haus. Dort würdigt der Fußball-Landesverband Mittelrhein (FVM) in Kooperation mit dem Fußballverband Brandenburg seine Ehrenamtsträger – ein unvergesslicher Moment für Schüssler.