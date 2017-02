Detlef Schott sichert sich beide Wanderpokale der Schachfreunde

Erkelenz. Vor der Jahreshauptversammlung der Schachfreunde Erkelenz fand traditionell die Siegerehrung des Vereins- und Vereinsblitzmeisters des Vorjahres statt.

Im Vorjahr konnte der 1. Vorsitzende der Schachfreunde Erkelenz, Detlef Schott, beide Turniere für sich entscheiden und nahm stolz und zum ersten Mal die beiden Wanderpokale in Empfang.

Hier die Platzierungen bei den Wettbewerben der Schachfreunde im Einzelnen: Vereinsblitzmeisterschaft: 1. Detlef Schott, 2. André Schmitten, 3. Herward Birkholz. Vereinsmeisterschaft: 1. Detlef Schott, 2. Hanfried Pannen, 3. Manuel Brockers.

Die Schachfreunde Erkelenz treffen sich jeden Freitag um 20.15 Uhr im Vereinslokal Kirchhofer, Krefelder Straße 25 in Erkelenz. Sie freuen sich über „Kiebitze“ und neue Mitspieler. Die Jugendabteilung trifft sich immer freitags bereits um 17 Uhr im Jugendraum in der Gemeinschaftshauptschule, Zehnthofweg 2 in Erkelenz.