Heinsberg - Der zerbombte Marienaltar kehrt zurück in die Kirche

Heinsberg.

„Nur die alten Heinsberger haben ihn noch in Erinnerung“. So schreibt der Heinsberger Historiker Wilhelm Frenken über den ehemals prächtigen, mehr als zehn Meter hohen Marienaltar in der 2012 erschienen Chronik der Propsteikirche St. Gangolf. Was von diesem Altar übriggeblieben ist, kann jedoch ab sofort an derselben Stelle im nördlichen Seitenschiff wieder bewundert werden.