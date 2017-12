Erkelenz.

Der Neuanfang in Erkelenz nach dem Zweiten Weltkrieg war Gegenstand eines Geschichtsprojektes, an dem 19 Schüler des Wirtschaftsgymnasiums am Berufskolleg unter der Leitung ihrer Lehrerin Verena Gahr teilnahmen. Besonders an dem Projekt war der direkte Zugriff auf Originaldokumente und Quellen aus dem Stadtarchiv.