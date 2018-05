Erkelenz.

Um das Fahrrad und den Einsatz im Alltag und in der Freizeit dreht es sich in und um Erkelenz am Sonntag, 6. Mai, ab 11 Uhr. Es ist der mittlerweile zehnte Fahrradfrühling, und Erfinder André Derouaux aus Lövenich zeigte sich begeistert, wie gut seine Idee bei den Erkelenzern und in der Region ankommt. Denn die ganze Stadt scheint beim Fahrradfrühling auf den Beinen zu sein.