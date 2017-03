Der „Smoothie-Papst“ kommt in die Stadtbücherei

Heinsberg.

Bei der Nacht der Bibliotheken, die am Freitag, 10. März, zum siebten Mal in Nordrhein-Westfalen stattfindet, lädt die Stadtbücherei Heinsberg in der Patersgasse 6 für 19.30 Uhr zu einem Event mit Burkhard Hickisch ein: Der in Berlin lebende „Smoothie-Papst“ führt ein in die grüne Welt der gesunden Getränke und mixt für das Publikum die vitalstoffreichen Drinks.