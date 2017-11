Der Martinszug startet an der Marienkirche in Wassenberg

Wassenberg. Der Umzug mit St.-Martin im historischen Gewand, Ross und „armem Mann“ findet am Freitag, 17. November, statt.

Treffen ist um 17.30 Uhr an der Marienkirche. Nach dem Umzug und kurzem Verweilen am Martinsfeuer im Park an der Nordstraße, geht es am Schützenheim an der Pfarrer-Hecker-Straße weiter.

Dort erhalten die Kinder dann ihre Martinstüte vom St.-Martin, das teilte der Martinsausschuss der St.-Marien-Schützenbruderschaft mit.

Für die über 70-jährigen Einwohner gibt es am Mittwoch, 15. November, 15.30 Uhr, einen Seniorennachmittag mit Kaffe, Kuchen, Gebäck und einem kleinen Programm. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, kann abgeholt und wieder nach Hause gebracht werden. Senioren, die nicht an dem Nachmittag teilnehmen möchten, erhalten alternativ einen Gutschein zur Abholung eines Wegmanns bei der Bäckerei Kohlen An der Rennbahn.

Die Sammlungen und Ausgabe der Kärtchen haben bereits begonnen. Es besteht auch die Möglichkeit, jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr die Karten im Schützenheim an der Pfarrer-Hecker-Straße zu erhalten.

„Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme von Kindern mit ihren Laternen beim Umzug und zahlreiche Herrschaften beim Seniorennachmittag“, teilte der Martinsausschuss mit.