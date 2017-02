Heinsberg.

Es war ein herrliches Bild, das Elmar I. und Michaela (Dohmen) als Stadtprinzenpaar am Tulpensonntag beim Cityzug in der Heinsberger Innenstadt genossen. Tausende Narren säumten schon gleich nach dem Start des Zuges am Marktplatz und weiter die Liecker Straße entlang Richtung Apfelstraße den närrischen Lindwurm, der sich pünktlich um 12.11 Uhr in Bewegung gesetzt hatte.