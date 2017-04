Der Dennis kommt in die Aula Hückelhoven

Hückelhoven.

Deutschlands bekanntester Berufsschüler kommt nach Hückelhoven. Der Comedian mit dem Namen „Der Dennis“ nimmt uns „Ottos“ wieder mit auf die Baustelle und in seine Vorstadt-Welt. In seinem neuen Comedy-Soloprogramm „Ich seh voll reich aus!“ lässt Dennis wieder tief in das Leben des 21-Jährigen blicken. Er tritt am Samstag, 30. September, 20 Uhr, zum ersten Mal in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven auf.