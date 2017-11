Nächstes Treffen am kommenden Mittwoch

Der ADFC Heinsberg trifft sich an jedem dritten Mittwoch in den ungeraden Monaten um 19.30 Uhr im Heinsberger Glashaus an der Apfelstraße. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 15. November, statt. Hartmut Schiszler ist darüber hinaus auch per E-Mail zu erreichen: Hartmut.Schiszler@adfc-hs.de.

Der ADFC hat in Heinsberg 35 Mitglieder, kreisweit sind es 210.