Hückelhoven - „Dein Tag für Afrika“: Schüler setzen sich ein

Hückelhoven. Von jungen Menschen für junge Menschen: Der gemeinnützige Verein Aktion Tagwerk organisiert jedes Jahr die bundesweite Schülerkampagne „Dein Tag für Afrika“.

Dieses Jahr nimmt auch die Peter-Jordan-Schule in Hückelhoven zum ersten Mal an der Kampagne teil. Mit ihrer Teilnahme setzen sich die Schüler der Förderschule für bessere Bildungschancen für Gleichaltrige in sieben afrikanischen Ländern ein.

Im Rahmen einer Projektwoche führen sie ganz verschiedene Aktionen durch, um Spenden für verschiedene Bildungsprojekte in Guinea, Burkina Faso, Uganda, Simbabwe, der Elfenbeinküste, Burundi und Ruanda zu sammeln und Kindern und Jugendlichen dort den Schulbesuch und eine Ausbildung zu ermöglichen.

Besuch bekamen die Schüler nun von Marie Christ und Steffen Grimske, die für ein Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst bei Aktion Tagwerk absolvieren und in interaktiven Vorträgen über das Projektland Ruanda und die dort unterstützten Projekte berichteten. Anschließend erkundeten die Kinder und Jugendlichen im Afrika-Parcours spielerisch unterschiedliche Aspekte des afrikanischen Kontinents.

An den verschiedenen Stationen, wie dem Geräusche-Memory, dem Fühlkasten, dem Länder-Memory und ruandischen Spielen entdeckten sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ihnen und Gleichaltrigen in den Projektländern. Besonders beeindruckt waren die Kinder von dem selbstgebastelten Bananenfußball und dem Reifenspiel aus Ruanda.

Mit ihrem Engagement tragen die Schüler dazu bei, anderen jungen Menschen Zukunftsperspektiven zu eröffnen und ihnen Schul- und Ausbildung zu ermöglichen.